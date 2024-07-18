У Києві частково обмежили рух потягів "зеленою" гілкою метро

Нагадаємо, у Києві 27 червня на одній зі станцій "червоної" гілки метро під потяг впала людина.

Також подібний інцидент стався 28 червня. Тоді під потяг метро на станції "Золоті ворота" впала жінка. На жаль, постраждала загинула.

У КМДА повідомили РБК-Україна, що планують заходи від падіння пасажирів на колії підземки.

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