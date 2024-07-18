В Киеве частично ограничили движение поездов "зеленой" веткой метро

Напомним, в Киеве 27 июня на одной из станций "красной" ветки метро под поезд попал человек.

Также подобный инцидент произошел 28 июня. Тогда под поезд метро на станции "Золотые ворота" упала женщина. К сожалению, пострадавшая погибла.

В КГГА сообщили РБК-Украина, что планируют меры по падению пассажиров на пути подземки.

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