У Києві частково зупинили "зелену" гілку метро: що сталося

У Києві закрили кілька станцій метро на "зеленій" гілці. Причина - потрапляння пасажира під потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Держана служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники дістали з-під вагона метро тіло. Під першим вагоном потяга затисло жінку, вона не вижила.

Рух поїздів організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

"Зелену" лінію метрополітену частково зупинили. Станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.

Як зазначається, на станції метро "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликали медиків і правоохоронців.

Нагадаємо, це другий подібний випадок за останні дні. У четвер, 27 червня, пасажир потрапив під потяг метро у Києві. Це сталося на "червоній" гілці підземки.

Внаслідок інциденту закривали станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна". У мережі писали, що під потяг потрапив підліток.

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