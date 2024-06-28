ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві частково зупинили "зелену" гілку метро: що сталося

Київ, П'ятниця 28 червня 2024 11:11
UA EN RU
У Києві частково зупинили "зелену" гілку метро: що сталося Фото: у Києві пасажир потрапив під потяг метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві закрили кілька станцій метро на "зеленій" гілці. Причина - потрапляння пасажира під потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, на станції метро "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликали медиків і правоохоронців.

"Зелену" лінію метрополітену частково зупинили. Станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.

Рух поїздів організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Оновлено

Держана служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники дістали з-під вагона метро тіло. Під першим вагоном потяга затисло жінку, вона не вижила.

КМДА повідомила, що рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Фото: з-під вагона метро дістали тіло жінки (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, це другий подібний випадок за останні дні. У четвер, 27 червня, пасажир потрапив під потяг метро у Києві. Це сталося на "червоній" гілці підземки.

Внаслідок інциденту закривали станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна". У мережі писали, що під потяг потрапив підліток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Метро
NEWS
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року