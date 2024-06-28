У Києві частково зупинили "зелену" гілку метро: що сталося
У Києві закрили кілька станцій метро на "зеленій" гілці. Причина - потрапляння пасажира під потяг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Як зазначається, на станції метро "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликали медиків і правоохоронців.
"Зелену" лінію метрополітену частково зупинили. Станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.
Рух поїздів організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".
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Держана служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники дістали з-під вагона метро тіло. Під першим вагоном потяга затисло жінку, вона не вижила.
КМДА повідомила, що рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.
Фото: з-під вагона метро дістали тіло жінки (facebook.com/DSNSKyiv)
Нагадаємо, це другий подібний випадок за останні дні. У четвер, 27 червня, пасажир потрапив під потяг метро у Києві. Це сталося на "червоній" гілці підземки.
Внаслідок інциденту закривали станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна". У мережі писали, що під потяг потрапив підліток.
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