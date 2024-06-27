У київському метро пасажир потрапив під потяг, "червона гілка" частково зупинилась
У Києві на станції "Університет", один із пасажирів потрапив під потяг. Низка станцій "червоної гілки" наразі зачинені на вхід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як й згадувалось вище, внаслідок інциденту були зачинені низка станцій "червоної гілки", а саме:
- "Політехнічний інститут";
- "Вокзальна";
- "Університет";
- "Театральна".
"Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова", - додає КМДА.
Фото: карта київського метро (metro.kyiv.ua)
Зазначається, що на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце подій було викликано медиків та правоохоронців.
Як відзначають місцеві Telegram-канали, мова йде про підлітка.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Києві закрили на вхід станції "синьої гілки" через потрапляння пасажирки під потяг на "Контрактовій площі"
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