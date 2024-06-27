У київському метро пасажир потрапив під потяг, "червона гілка" частково зупинилась

У Києві на станції "Університет", один із пасажирів потрапив під потяг. Низка станцій "червоної гілки" наразі зачинені на вхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як й згадувалось вище, внаслідок інциденту були зачинені низка станцій "червоної гілки", а саме:

"Політехнічний інститут";

"Вокзальна";

"Університет";

"Театральна".

"Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова", - додає КМДА.

Фото: карта київського метро (metro.kyiv.ua)

Зазначається, що на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце подій було викликано медиків та правоохоронців.

Як відзначають місцеві Telegram-канали, мова йде про підлітка.