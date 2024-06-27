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У київському метро пасажир потрапив під потяг, "червона гілка" частково зупинилась

Четвер 27 червня 2024 11:24
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У київському метро пасажир потрапив під потяг, "червона гілка" частково зупинилась Ілюстроване зображення (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві на станції "Університет", один із пасажирів потрапив під потяг. Низка станцій "червоної гілки" наразі зачинені на вхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як й згадувалось вище, внаслідок інциденту були зачинені низка станцій "червоної гілки", а саме:

  • "Політехнічний інститут";
  • "Вокзальна";
  • "Університет";
  • "Театральна".

"Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова", - додає КМДА.

У київському метро пасажир потрапив під потяг, &quot;червона гілка&quot; частково зупинилась

Фото: карта київського метро (metro.kyiv.ua)

Зазначається, що на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце подій було викликано медиків та правоохоронців.

Як відзначають місцеві Telegram-канали, мова йде про підлітка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Києві закрили на вхід станції "синьої гілки" через потрапляння пасажирки під потяг на "Контрактовій площі"

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