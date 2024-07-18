Київський метрополітен планує заходи від падіння пасажирів на колії: деталі
У київському метро почастішали випадки падіння пасажирів на колії – у червні 2024 року сталося три таких інциденти. У звязку з цим на сайті Київради зареєстрована петиція про встановлення захисних екранів на станціях.
Що у столичному метрополітені планують робити для запобігання падінню людей на колії, у коментарі РБК-Україна повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако.
У київському метро у червні на колії впали три людини, одна з яких загинула. На сайті Київради зареєстрували петицію про становлення захисних екранів на станціях метрополітену, щоб запобігти трагічним випадкам.
Як повідомили в КМДА, у метрополітені розробляють додаткові заходи, щоб зменшити випадки падіння пасажирів на колії метро. Зокрема:
- посилять інформування щодо правил поведінки пасажирів на платформі;
- будуть створені додаткові попереджувальні знаки (наліпки) щодо обережності під час очікування поїзда на підлозі платформ окремих станцій, перед обмежувальною лінією;
- посилять візуальний контролю за станом пасажирів на контрольно-пропускних пунктах станцій.
Фото: Станція київського метрополітену (gettyimages.com)
Також у "Київському метрополітені" додатково опрацьовують питання щодо можливості встановлення захисних екранів з урахуванням пасажиропотоків, конструктивних та архітектурно-планувальних характеристик станцій.
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Також ми розповідали, чому під час повітряної тривоги зупиняється весь комунальний громадський транспорт. Всі підземні станції метрополітену здійснюють укриття населення. Рух електропоїздів під час тривоги не зупиняється, але відбувається виключно в підземних ділянках ліній метрополітену.
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