В Киеве частично ограничат движение на нескольких важных улицах: что надо знать водителям
В столице с 29 ноября по 5 декабря частично ограничат движение транспорта на левоповоротном съезде с улицы Богатырской в направлении Большой кольцевой дороги. Кроме этого, 29 ноября частично ограничат движение по улицам Академика Кухаря и Киото.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Ограничения на Богатырской
Ограничение движения на съезде с ул. Богатырской в направлении Большой кольцевой дороги связано с ремонтом дорожного покрытия. Дорожные работы будет выполнять генеральная подрядная организация ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл".
Ремонт продлится с 29 ноября по 5 декабря, его будут осуществлять при благоприятных погодных условиях.
Ограничения на улицах Академика Кухаря и Киото
Также 29 ноября частично ограничат движение на улицах Академика Кухаря и Киото в Деснянском районе.
По информации дорожников, ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00. На участках от ул. Киото до Броварского проспекта, а также от ул. Кубанской Украины до ул. Академика Кухаря будут проводить работы по асфальтированию проезжей части.
В корпорации отмечают, что выполнение ремонта будет зависеть от погодных условий.
В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заблаговременно планировать маршруты с учетом ограничений.
Карта ограничения движения на улицах Академика Кухаря и Киото (скриншот)
