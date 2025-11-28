ua en ru
В Киеве частично ограничат движение на нескольких важных улицах: что надо знать водителям

Киев, Пятница 28 ноября 2025 16:53
Из-за ремонта дорог в Киеве ограничат движение на нескольких улицах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В столице с 29 ноября по 5 декабря частично ограничат движение транспорта на левоповоротном съезде с улицы Богатырской в направлении Большой кольцевой дороги. Кроме этого, 29 ноября частично ограничат движение по улицам Академика Кухаря и Киото.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Ограничения на Богатырской

Ограничение движения на съезде с ул. Богатырской в направлении Большой кольцевой дороги связано с ремонтом дорожного покрытия. Дорожные работы будет выполнять генеральная подрядная организация ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл".

Ремонт продлится с 29 ноября по 5 декабря, его будут осуществлять при благоприятных погодных условиях.

Ограничения на улицах Академика Кухаря и Киото

Также 29 ноября частично ограничат движение на улицах Академика Кухаря и Киото в Деснянском районе.

По информации дорожников, ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00. На участках от ул. Киото до Броварского проспекта, а также от ул. Кубанской Украины до ул. Академика Кухаря будут проводить работы по асфальтированию проезжей части.

В корпорации отмечают, что выполнение ремонта будет зависеть от погодных условий.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заблаговременно планировать маршруты с учетом ограничений.

Схема часткового обмеження руху вулицями Академіка Кухаря та Кіото в Деснянському районі столиці 29 листопада з 9:00 до 18:00Карта ограничения движения на улицах Академика Кухаря и Киото (скриншот)

Читайте также о том, что в Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время воздушной тревоги. Речь о Сырецко-Печерской линии, в частности об участке в районе станций "Выдубичи" - "Славутич", который проходит над Днепром. По данным собственных источников РБК-Украина, соответствующее решение уже готовят на уровне столичной власти и Совета обороны города.

Ранее мы писали о том, что в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Инициатор призывает транслировать объявления о памяти погибших в результате войны на станциях и в вагонах, чтобы символически почтить героев и поддержать национальную традицию.

