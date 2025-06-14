У Києві частина транспорту змінила маршрут: що сталось і кого це торкнеться

Чому деякий транспорт Києва змінив маршрут

Згідно з інформацією комунального підприємства, цими вихідними у деяких локаціях Києва заплановані продовольчі ярмарки. Йдеться про такі вулиці:

Голосіївська;

Сержа Лифаря;

Йорданська;

Академіка Шалімова;

Татарська.

З огляду на це, від початку руху та до закінчення ярмарків деякі автобуси й тролейбуси міста курсуватимуть сьогодні й завтра за зміненими маршрутами:

в суботу, 14 червня - автобуси №2, №39, №98 і №110 та тролейбуси №34;

в неділю, 15 червня - автобуси №31.

Як організували рух змінених маршрутів у Києві

У КП "Київпастранс" повідомили, що рух змінених маршрутів автобусів у Києві організовано так:

автобус №2 : від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі за діючим маршрутом;

: від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі за діючим маршрутом; автобус №39 в напрямку Лисогірського провулку по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський, у зворотному напрямку - за діючим маршрутом;

в напрямку Лисогірського провулку по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський, у зворотному напрямку - за діючим маршрутом; автобус №98 по трасі: вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6;

по трасі: вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6; автобус №110 по трасі: вул. Радунська (у зворотному напрямку - вул. Радунська - вул. Лісківська - вул. Милославська) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака парна сторона (у зворотному напрямку - непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського, далі - за діючим маршрутом до станції метро "Площа Українських Героїв";

по трасі: вул. Радунська (у зворотному напрямку - вул. Радунська - вул. Лісківська - вул. Милославська) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака парна сторона (у зворотному напрямку - непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського, далі - за діючим маршрутом до станції метро "Площа Українських Героїв"; автобус №31 по трасі: станція метро "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська.

Тим часом рух зміненого маршруту тролейбуса №34 організовано від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у комунальному підприємстві.

Публікація КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)