У Києві частина транспорту змінила маршрут: що сталось і кого це торкнеться

Впродовж цих вихідних (14-15 червня 2025 року) деякі автобуси й тролейбуси в Києві курсують зі змінами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.
Згідно з інформацією комунального підприємства, цими вихідними у деяких локаціях Києва заплановані продовольчі ярмарки. Йдеться про такі вулиці:
З огляду на це, від початку руху та до закінчення ярмарків деякі автобуси й тролейбуси міста курсуватимуть сьогодні й завтра за зміненими маршрутами:
У КП "Київпастранс" повідомили, що рух змінених маршрутів автобусів у Києві організовано так:
Тим часом рух зміненого маршруту тролейбуса №34 організовано від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у комунальному підприємстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві частково обмежили рух транспорту вулицею Богатирською. Рухатись зі змінами водіям доведеться впродовж майже місяця.
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