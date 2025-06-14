В Киеве часть транспорта изменила маршрут: что произошло и кого это коснется

В течение этих выходных (14-15 июня 2025 года) некоторые автобусы и троллейбусы в Киеве курсируют с изменениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
Согласно информации коммунального предприятия, в эти выходные в некоторых локациях Киева запланированы продовольственные ярмарки. Речь идет о таких улицах:
Учитывая это, от начала движения и до окончания ярмарок некоторые автобусы и троллейбусы города будут курсировать сегодня и завтра по измененным маршрутам:
В КП "Киевпастранс" сообщили, что движение измененных маршрутов автобусов в Киеве организовано так:
Между тем движение измененного маршрута троллейбуса №34 организовано от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.
"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в коммунальном предприятии.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Богатырской. Двигаться с изменениями водителям придется в течение почти месяца.
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