У Києві частина транспорту змінила маршрут: що сталось і кого це торкнеться
Впродовж цих вихідних (14-15 червня 2025 року) деякі автобуси й тролейбуси в Києві курсують зі змінами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.
Чому деякий транспорт Києва змінив маршрут
Згідно з інформацією комунального підприємства, цими вихідними у деяких локаціях Києва заплановані продовольчі ярмарки. Йдеться про такі вулиці:
- Голосіївська;
- Сержа Лифаря;
- Йорданська;
- Академіка Шалімова;
- Татарська.
З огляду на це, від початку руху та до закінчення ярмарків деякі автобуси й тролейбуси міста курсуватимуть сьогодні й завтра за зміненими маршрутами:
- в суботу, 14 червня - автобуси №2, №39, №98 і №110 та тролейбуси №34;
- в неділю, 15 червня - автобуси №31.
Як організували рух змінених маршрутів у Києві
У КП "Київпастранс" повідомили, що рух змінених маршрутів автобусів у Києві організовано так:
- автобус №2: від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі за діючим маршрутом;
- автобус №39 в напрямку Лисогірського провулку по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський, у зворотному напрямку - за діючим маршрутом;
- автобус №98 по трасі: вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6;
- автобус №110 по трасі: вул. Радунська (у зворотному напрямку - вул. Радунська - вул. Лісківська - вул. Милославська) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака парна сторона (у зворотному напрямку - непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського, далі - за діючим маршрутом до станції метро "Площа Українських Героїв";
- автобус №31 по трасі: станція метро "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська.
Тим часом рух зміненого маршруту тролейбуса №34 організовано від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у комунальному підприємстві.
Публікація КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві частково обмежили рух транспорту вулицею Богатирською. Рухатись зі змінами водіям доведеться впродовж майже місяця.
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