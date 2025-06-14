В Киеве часть транспорта изменила маршрут: что произошло и кого это коснется

В течение этих выходных (14-15 июня 2025 года) некоторые автобусы и троллейбусы в Киеве курсируют с изменениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.

Почему некоторый транспорт Киева изменил маршрут

Согласно информации коммунального предприятия, в эти выходные в некоторых локациях Киева запланированы продовольственные ярмарки. Речь идет о таких улицах:

Голосеевская;

Сержа Лифаря;

Иорданская;

Академика Шалимова;

Татарская.

Учитывая это, от начала движения и до окончания ярмарок некоторые автобусы и троллейбусы города будут курсировать сегодня и завтра по измененным маршрутам:

в субботу, 14 июня - автобусы №2, №39, №98 и №110 и троллейбусы №34;

в воскресенье, 15 июня - автобусы №31.

Как организовали движение измененных маршрутов в Киеве

В КП "Киевпастранс" сообщили, что движение измененных маршрутов автобусов в Киеве организовано так:

автобус №2 : от ул. Вахтанга Кикабидзе до просп. Отрадного по действующему маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) - ул. Виталия Скакуна, далее по действующему маршруту;

: от ул. Вахтанга Кикабидзе до просп. Отрадного по действующему маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) - ул. Виталия Скакуна, далее по действующему маршруту; автобус №39 в направлении Лысогорского переулка по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - переулок Лысогорский, в обратном направлении - по действующему маршруту;

в направлении Лысогорского переулка по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - переулок Лысогорский, в обратном направлении - по действующему маршруту; автобус №98 по трассе: ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6;

по трассе: ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6; автобус №110 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении - ул. Радунская - ул. Лесковская - ул. Милославская) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака четная сторона (в обратном направлении - нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского, далее - по действующему маршруту до станции метро "Площадь Украинских Героев";

по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении - ул. Радунская - ул. Лесковская - ул. Милославская) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака четная сторона (в обратном направлении - нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского, далее - по действующему маршруту до станции метро "Площадь Украинских Героев"; автобус №31 по трассе: станция метро "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская.

Между тем движение измененного маршрута троллейбуса №34 организовано от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в коммунальном предприятии.

Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)