У Києві було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів", в столиці й області працює ППО

У Києві у ніч проти 5 лютого було чути вибухи. Фіксувався рух ударних безпілотників ворога у бік столиці, й було попередження про роботу ППО.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Вибухи в районі міста Києв було чути близько 00:20. Їх було кілька.

Перед тим у Повітряних силах закликали мешканців столиці перебувати в укриттях, та попереджали про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе для ударів по місту.

Також військові інформували, що фіксувався рух "Шахів" у напрямку Києва, та казали про можливість роботи ППО.

Після вибухів, які було чути у Києві, мер столиці Віталій Кличко розповів про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у місті, зокрема на лівому березі.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в публікації міського голови у Telegram.

Оновлено: у Київській області також працює ППО

О 00:45 у Київській обласній військовій адміністрації розповіли про роботу систем протиповітряної оборони в регіоні, де були помічені ворожі безпілотники.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - передали в КОВА.

Також в адміністрації закликали мешканців області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, та нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші, просили не фотографувати та не знімати роботу захисників неба, не викладати кадри в інтернет.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 4 лютого був зафіксований запуск російськими окупантами ударних безпілотників у бік України для чергової повітряної атаки.

У низці областей була оголошена повітряна тривога на тлі загрози "Шахедних" ударів.

Нагадаємо також, 4 лютого пізно ввечері ворожий безпілотник впав та здетонував на території приватного будинку у Роменській громаді Сумської області. В ОВА через ворожу атаку зазнали пошкоджень приватні будинки.

Також повідомлялося, що у вівторок російські терористи вдарили дроном по вантажівці у Дніпропетровській області. В результаті обстрілу загинув один із пасажирів.