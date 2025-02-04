ua en ru
Вт, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна під атакою російських дронів-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Вівторок 04 лютого 2025 23:18
UA EN RU
Україна під атакою російських дронів-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Фото: росіяни знову атакують Україну дронами типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 4 лютого російські терористи знову атакують Україну дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи безпілотників почали залітати в повітряний простір країни близько 20:00 з північного сходу.

Станом на 22:32 ворожі дрони рухалися:

  • на півдні Харківської області курсом на північ;
  • у Дніпропетровській області курсом на Дніпро;
  • у Сумській області в напрямку Чернігівської та Полтавської областей;
  • у Чернігівській області в західному напрямку.

За останніми даними військових, станом на 22:57, російські "Шахеди" рухалися:

  • у Чернігівській області в напрямку Чернігова;
  • на межі Чернігівської та Полтавської областей, курсом на Київську область.

О 23:24 оголошено повітряну тривогу в Києві через наближення до міста ударних дронів. "м.Київ - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - зазначили у Повітряних силах.

Станом на 23:24 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Україна під атакою російських дронів-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки РФ

Російський агресор продовжує атакувати територію України ударними дронами і ракетами.

Так, ввечері 4 лютого близько 22:00 у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом у Сумах і Ромнах пролунали вибухи.

Вдень загарбники вдарили дроном по вантажівці у Дніпропетровській області. Загиинув один із пасажирів.

Вранці 4 лютого російські військові обстріляли балістичними ракетами місто Ізюм у Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський про відтягування вступу України до НАТО: дайте нам ядерну зброю і ракети
Зеленський про відтягування вступу України до НАТО: дайте нам ядерну зброю і ракети
DAILY
"Гинуть у перші хвилини штурмів". Як ССО брали в полон бійців КНДР і що розповіли корейці
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Гинуть у перші хвилини штурмів". Як ССО брали в полон бійців КНДР і що розповіли корейці