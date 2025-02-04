Україна під атакою російських дронів-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Ввечері 4 лютого російські терористи знову атакують Україну дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:24 мапа повітряних тривог України виглядала так:

О 23:24 оголошено повітряну тривогу в Києві через наближення до міста ударних дронів. "м.Київ - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - зазначили у Повітряних силах.

За останніми даними військових, станом на 22:57 , російські "Шахеди" рухалися:

Перші групи безпілотників почали залітати в повітряний простір країни близько 20:00 з північного сходу.

Повітряні атаки РФ

Російський агресор продовжує атакувати територію України ударними дронами і ракетами.

Так, ввечері 4 лютого близько 22:00 у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом у Сумах і Ромнах пролунали вибухи.

Вдень загарбники вдарили дроном по вантажівці у Дніпропетровській області. Загиинув один із пасажирів.

Вранці 4 лютого російські військові обстріляли балістичними ракетами місто Ізюм у Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

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