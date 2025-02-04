Україна під атакою російських дронів-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Ввечері 4 лютого російські терористи знову атакують Україну дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші групи безпілотників почали залітати в повітряний простір країни близько 20:00 з північного сходу.
Станом на 22:32 ворожі дрони рухалися:
- на півдні Харківської області курсом на північ;
- у Дніпропетровській області курсом на Дніпро;
- у Сумській області в напрямку Чернігівської та Полтавської областей;
- у Чернігівській області в західному напрямку.
За останніми даними військових, станом на 22:57, російські "Шахеди" рухалися:
- у Чернігівській області в напрямку Чернігова;
- на межі Чернігівської та Полтавської областей, курсом на Київську область.
О 23:24 оголошено повітряну тривогу в Києві через наближення до міста ударних дронів. "м.Київ - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - зазначили у Повітряних силах.
Станом на 23:24 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Повітряні атаки РФ
Російський агресор продовжує атакувати територію України ударними дронами і ракетами.
Так, ввечері 4 лютого близько 22:00 у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом у Сумах і Ромнах пролунали вибухи.
Вдень загарбники вдарили дроном по вантажівці у Дніпропетровській області. Загиинув один із пасажирів.
Вранці 4 лютого російські військові обстріляли балістичними ракетами місто Ізюм у Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.
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