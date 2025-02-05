В Киеве были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов", в столице и области работает ПВО

В Киеве в ночь на 5 февраля были слышны взрывы. Фиксировалось движение ударных беспилотников врага в сторону столицы, и было предупреждение о работе ПВО.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Взрывы в районе города Киева были слышны около 00:20. Их было несколько.

Перед тем в Воздушных силах призвали жителей столицы находиться в укрытиях, и предупреждали об угрозе применения врагом дронов-камикадзе для ударов по городу.

Также военные информировали, что фиксировалось движение "Шахов" в направлении Киева, и говорили о возможной работе ПВО.

После взрывов, которые были слышны в Киеве, мэр столицы Виталий Кличко рассказал о работе сил и средств противовоздушной обороны в городе, в частности на левом берегу.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в публикации городского головы в Telegram.

Обновлено: в Киевской области также работает ПВО

В 00:45 в Киевской областной военной администрации рассказали о работе систем противовоздушной обороны в регионе, где были замечены вражеские беспилотники.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - передали в КОВА.

Также в администрации призвали жителей области находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и напомнили о важности соблюдать информ-тишину, просили не фотографировать и не снимать работу защитников неба, не выкладывать кадры в интернет.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 4 февраля был зафиксирован запуск российскими оккупантами ударных беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки.

В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога на фоне угрозы "Шахедных" ударов.

Напомним также, 4 февраля поздно вечером вражеский беспилотник упал и сдетонировал на территории частного дома в Роменской общине Сумской области. В ОВА из-за вражеской атаки получили повреждения частные дома.

Также сообщалось, что во вторник российские террористы ударили дроном по грузовику в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб один из пассажиров.