У Києві буде цілодобовий доступ до укриттів

Так, сьогодні було проведене засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому обговорили питання координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів.

"Ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів - обовʼязкове до виконання всім установам і закладам. Обовʼязкове для контролю всіма відповідальними службами" - написав Кличко.

Він зазначив, що до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Для цього потрібно звернутися до Департаменту муніципальної безпеки.

Окрім того, патрульна поліція допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину.

Відповідальність за зачинені укриття

Київрада на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до Верховної ради щодо встановлення відповідальності за недопуск людей та неналежну роботу укриттів. Це стосуватиметься й приватних власників приміщень укриттів.

Позиція МВС

За словами речниці МВС Мар'яни Реви, міністерство вважає, що доступ до укриттів має бути безперешкодним цілодобово. При цьому як саме власники укриттів забезпечать виконання цієї вимоги - це вже їхня справа.

Так, власники укриттів можуть або тримати укриття відчиненими постійно, або призначити відповідальну особу, яка під час кожної тривоги буде відчиняти двері.

Незважаючи на те, що МВС не відповідає за укриття, речниця анонсувала створення посилених груп для проведення перевірок. Ці групи проводитимуть не лише стандартні перевірки, але і раптові, щоб визначити, як власники укриттів виконують свої обов'язки.

Водночас патрульна поліція реагуватиме на виклики - тобто якщо людина побачила зачинене укриття піл час тривоги, їй слід набрати "102", і на місце виїде патруль.

Трагедія через зачинене укриття у Києві

Вчора вночі росіяни атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали біля поліклініки у Деснянському районі. Там загинуло троє людей, які хотіли потрапити до укриття, але не змогли цього зробити, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція відкрила кримінальну справу, а трьох чиновників та охоронця затримали.

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