В Киеве будет круглосуточный доступ к укрытиям

Сегодня было проведено заседание столичной постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем обсудили вопросы координации действий всех служб по обеспечению работы и доступу к укрытиям.

"Принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям - обязательное для выполнения всем учреждениям и заведениям. Обязательное для контроля всеми ответственными службами" - написал Кличко.

Он отметил, что к контролю над доступом будет приобщена общественность. Все небезразличные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Для этого нужно обратиться в Департамент муниципальной безопасности.

Кроме того, патрульная полиция поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час.

Ответственность за закрытые укрытия

Киевсовет на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, обратится у Верховной раде для установлению ответственности за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий. Это будет касаться и частных владельцев помещений укрытий.

Позиция МВД

По словам пресс-секретаря МВД Марьяны Ревы, министерство считает, что доступ к укрытиям должен быть беспрепятственным круглосуточно. При этом как именно владельцы укрытий обеспечат выполнение этого требования - это уже их дело.

Так, владельцы укрытий могут либо держать укрытия открытыми постоянно, либо назначить ответственное лицо, которое во время каждой тревоги будет открывать дверь.

Несмотря на то, что МВД не отвечает за укрытия, спикер анонсировала создание усиленных групп для проведения проверок. Эти группы будут проводить не только стандартные проверки, но и внезапніе, чтобы определить, как владельцы укрытий выполняют свои обязанности.

В то же время патрульная полиция будет реагировать на вызовы - то есть если человек увидел закрытое укрытие во время тревоги, ему следует набрать "102", и на место выедет патруль.

Трагедия из-за закрытого укрытия в Киеве

Вчера ночью россияне атаковали Киев 10 крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Однако обломки упали возле поликлиники в Деснянском районе. Там погибли три человека, которые хотели попасть в укрытие, но не смогли этого сделать, ведь оно было закрыто.

Из-за этого инцидента полиция открыла уголовное дело, а трех чиновников и охранника задержали.

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