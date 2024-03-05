В Киеве на Борщаговке горит рынок, - ГСЧС
На территории столичного рынка на Борщаговке произошло возгорание. В настоящее время идет ликвидация пожара.
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Как отмечают спасатели, на территории столичного рынка на Борщаговке загорелось два киоска.
На месте происшествия работает личный состав ГСЧС. Информации о потерпевших пока нет.
Пожары в Киеве и области
Напомним, вчера под Киевом в поселке Триполье произошел взрыв дома. В результате инцидента пострадала женщина.
Также в Киеве недавно произошел пожар в гимназии. Детей и учителей пришлось эвакуировать.
Кроме того, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе, в результате чего погиб 16-летний подросток.
Отметим, качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому были пожары в Киевской области и слабый ветер.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.