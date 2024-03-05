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В Киеве на Борщаговке горит рынок, - ГСЧС

Киев, Вторник 05 марта 2024 13:57
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В Киеве на Борщаговке горит рынок, - ГСЧС Фото: пожар на рынке Борщаговки в Киеве 5 марта (t.me/dsns_telegram иллюстративный фото)
Автор: Ярослава Борзова, Мария Кучерявец

На территории столичного рынка на Борщаговке произошло возгорание. В настоящее время идет ликвидация пожара.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечают спасатели, на территории столичного рынка на Борщаговке загорелось два киоска.

На месте происшествия работает личный состав ГСЧС. Информации о потерпевших пока нет.

Пожары в Киеве и области

Напомним, вчера под Киевом в поселке Триполье произошел взрыв дома. В результате инцидента пострадала женщина.

Также в Киеве недавно произошел пожар в гимназии. Детей и учителей пришлось эвакуировать.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе, в результате чего погиб 16-летний подросток.

Отметим, качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому были пожары в Киевской области и слабый ветер.

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