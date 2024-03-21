В Києві знищили бойову частину ракети, яку зранку виявили після обстрілу у Шевченківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Після виявлення бойової частини ракети правоохоронці забезпечили перекриття руху та разом з рятувальниками евакуювали мешканців.

Фото: в Києві знищили бойову частину ракети, яку виявили після обстрілу (t.me/dsns_telegram)

"Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено", - пише пресслужба.

Масована атака на Україну у ніч на 21 березня

Цієї ночі, 21 березня, ворог вдався до чергового масованого удару по території України. Під час атаки терористи застосували:

2 балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" й "Кинджал";

29 крилатих ракет Х-101/Х-555

Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ. Протиповітряна оборона знищила усі повітряні цілі.

Попри те, що усі ракети були збиті, є наслідки від падіння уламків є наслідки у трьох районах Києва - Подільському, Святошинському та Шевченківському.