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У Києві аварія: в одному з районів зникло світло

Фото: у Святошинському районі Києва 24 квітня частково зникло світло (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Святошинському районі Києва у середу, 24 квітня, частково зникло електропостачання. Причина цього - аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Святошинський район столиці: частина домівок тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у компанії, в ці хвилини вже йде переключення домівок за резервними джерелами живлення. 

За попередніми прогнозами, повернення світла очікується впродовж найближчих двох годин.

В ДТЕК додали, що також без електрики залишилась частина Бучанського району Київської області.

Ситуація зі світлом у Києві та в Україні

У середині квітня повідомлялося, що в Києві можуть запровадити графіки відключення електроенергії, якщо російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах енергетики.

При цьому, незважаючи на численні та масивні обстріли з енергетики України останнім часом, профільний міністр Герман Галущенко попередив, що блекауту в Україні не буде, хоча до використання світла варто ставитись економно.

Нещодавно українців попросили економно використовувати світло три години на день - з 19:00 до 22:00, а в YASNO розповіли, які прилади найбільше споживають електроенергію.

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КиївВимкнення світла