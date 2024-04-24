В Киеве авария: в одном из районов пропал свет

"Святошинский район столицы: часть домов временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, в эти минуты уже идет переключение домов за резервными источниками питания.

По предварительным прогнозам, возвращение света ожидается в течение ближайших двух часов.

В ДТЭК добавили, что без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.