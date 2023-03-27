У Києві аномальний спад температури та сніг по Україні. Синоптик дала прогноз на завтра

Погода в Україні

"В Україну переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям і вже розминається, присідає, вдихає-видихає, тренується", - розповіла вона.

Опади

У вівторок в Україні очікуються опади. А саме:

у західних, північних областях, на значній частині центру можливі сильні опади; дощі переходитимуть у мокрий сніг, вдень опади послабшають;

на сході дощ ймовірніший в другій половині дня та ввечері.

Вітер

За словами синоптика, завтра сильний вітер.

"Він з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Пориви можуть досягати штормових значень, до 15-22 метрів за секунду", - додала Діденко.

Температура повітря

у багатьох областях України різко похолоднішає, до +1...+7 градусів;

у східних областях ще затримається тепла погода, завтра там +10..+16 градусів;

у центральних областях та на півдні очікується +6+12 градусів.

Погода у Києві

У столиці, як розповіла синоптик, передбачається ускладнення погоди.

Опади

Дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади.

Вітер

північно-західний, пориви до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря

У столиці, як констатувала Діденко, очікується завтра аномальний хід температури повітря.

"Найближчої ночі ще буде тепло, до +12 градусів. А вдень температура повітря почне знижуватися до +5...+3 градусів", - розповіла вона, додавши, що надалі похолодання охопить всю Україну та посилиться до невеликих морозів.