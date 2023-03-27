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У Києві аномальний спад температури та сніг по Україні. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: синоптик дала прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 28 березня, в Україні очікується зміна погоди, на більш "зимну". При чому вона буде настільки різкою, що, наприклад, у Києві ще вночі буде до +12, а вже днем - максимум до +3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

"В Україну переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям і вже розминається, присідає, вдихає-видихає, тренується", - розповіла вона.

Опади

У вівторок в Україні очікуються опади. А саме:

  • у західних, північних областях, на значній частині центру можливі сильні опади; дощі переходитимуть у мокрий сніг, вдень опади послабшають;
  • на сході дощ ймовірніший в другій половині дня та ввечері.

Вітер

За словами синоптика, завтра сильний вітер.

"Він з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Пориви можуть досягати штормових значень, до 15-22 метрів за секунду", - додала Діденко.

Температура повітря

  • у багатьох областях України різко похолоднішає, до +1...+7 градусів;
  • у східних областях ще затримається тепла погода, завтра там +10..+16 градусів;
  • у центральних областях та на півдні очікується +6+12 градусів.

Погода у Києві

У столиці, як розповіла синоптик, передбачається ускладнення погоди.

Опади

Дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади.

Вітер

північно-західний, пориви до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря

У столиці, як констатувала Діденко, очікується завтра аномальний хід температури повітря.

"Найближчої ночі ще буде тепло, до +12 градусів. А вдень температура повітря почне знижуватися до +5...+3 градусів", - розповіла вона, додавши, що надалі похолодання охопить всю Україну та посилиться до невеликих морозів.

Як повідомлялось, сьогоднішній день буде найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже завтра очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.

При цьому похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури - від високих "плюсів" до невеликих "мінусів", а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.

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