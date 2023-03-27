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В Киеве аномальный спад температуры и снег по Украине. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 28 марта, в Украине ожидается смена погоды, на более "зимнюю". Причем она будет настолько резкой, что, например, в Киеве еще ночью будет до +12, а уже днем - максимум до +3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

"В Украине переместится активный циклон, который зародился над Средиземноморьем и уже разминается, приседает, вдыхает-выдыхает, тренируется", - рассказала она.

Осадки

Во вторник в Украине ожидаются осадки. А именно:

  • в западных, северных областях, на значительной части центра возможны сильные осадки; дожди будут переходить в мокрый снег, днем осадки ослабеют;
  • на востоке дождь более вероятен во второй половине дня и вечером.

Ветер

По словам синоптика, завтра сильный ветер.

"Он с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, 5-12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 метров в секунду", - добавила Диденко.

Температура воздуха

  • во многих областях Украины резко похолодает, до +1...+7 градусов;
  • в восточных областях еще задержится теплая погода, завтра там +10...+16 градусов;
  • в центральных областях и на юге ожидается +6+12 градусов.

Погода в Киеве

В столице, как рассказала синоптик, предполагается усложнение погоды.

Осадки

Дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки.

Ветер

северо-западный, порывы к штормовым, до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха

В столице, как констатировала Диденко, ожидается завтра аномальный ход температуры воздуха.

"В ближайшую ночь еще будет тепло, до +12 градусов. А днем температура воздуха начнет снижаться до +5...+3 градусов", - рассказала она, добавив, что в дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов.

Как сообщалось, сегодняшний день будет самым теплым днем в ближайшей перспективе, потому что уже завтра ожидается существенное похолодание, которое первыми почувствуют жители западных регионов.

При этом похолодание, которое ожидается в Украине со вторника-среды, 28-29 марта, принесет с собой не только резкое снижение температуры - от высоких "плюсов" до небольших "минусов", но и дождь, местами снег, которые не только усложнят ситуацию на дорогах, но и ухудшат самочувствие.

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