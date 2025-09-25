У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: як покарають батьків (відео)

В одному з районів Києва 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті. Батькам малолітньої дитини загрожує чималий штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Українцям розповіли, що днями до поліції Києва надійшло повідомлення про пожежу в гіпермаркеті у Дніпровському районі.
На місце події виїхали:
З'ясовуючи обставини події, правоохоронці встановили, що пожежу спричинив 6-річний відвідувач магазину.
Поки батьки дитини (подружжя) обирали товари, щоб здійснити покупки, їх син:
"Вогонь миттєво охопив ще декілька стелажів із товарами... Внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на суму понад 30 000 гривень", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Ніхто з відвідувачів та персоналу закладу, на щастя, не постраждав.
У поліції повідомили, що з дитиною провели профілактичну бесіду.
Тим часом у відношенні його батьків було складено адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо виховання дітей.
"Їм загрожує чималий штраф", - уточнили правоохоронці.
Варто зазначити, що ухилення батьків (або осіб, які їх замінюють), від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх (неповнолітніх) дітей тягне за собою, згідно з КУпАП:
Насамкінець поліція Києва закликала батьків:
