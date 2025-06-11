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У Харкові спалахнула будівля ТЦК: що стало причиною

Харків , Середа 11 червня 2025 20:23
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У Харкові спалахнула будівля ТЦК: що стало причиною Ілюстративне фото: у Харкові спалахнула будівля ТЦК (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

У Новобаварському районі Харкова ввечері 11 червня спалахнула будівля територіального цента комплектування (ТЦК). Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

За інформацією джерел, пожежа в ТЦК сталася "через влучання блискавки".

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у травні у Вінниці сталася пожежа в районному ТЦК. Площа займання склала 6 квадратних метрів. Причиною стало коротке замикання в електромережі. Постраждалих внаслідок пожежі не було.

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ТЦК Харків Пожежа
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