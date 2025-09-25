В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)

В одном из районов Киева 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете. Родителям малолетнего ребенка грозит немалый штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Украинцам рассказали, что на днях в полицию Киева поступило сообщение о пожаре в гипермаркете в Днепровском районе.
На место происшествия выехали:
Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что пожар вызвал 6-летний посетитель магазина.
Пока родители ребенка (супруги) выбирали товары, чтобы осуществить покупки, их сын:
"Огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами... В результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 000 гривен", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Никто из посетителей и персонала заведения, к счастью, не пострадал.
В полиции сообщили, что с ребенком провели профилактическую беседу.
Тем временем в отношении его родителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.
"Им грозит немалый штраф", - уточнили правоохранители.
Стоит отметить, что уклонение родителей (или лиц, их заменяющих), от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних (несовершеннолетних) детей влечет за собой, согласно КУоАП:
В завершение полиция Киева призвала родителей:
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Харькове в июне внезапно вспыхнуло здание территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Тем временем в сентябре в Киеве масштабно горела многоэтажка.
Читайте также, почему ребенок может не слушаться взрослых (психологи назвали 5 самых частых, но неочевидных причин).