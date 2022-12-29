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У Києві 40% жителів залишаються без світла після ракетної атаки

Фото: у Києві 40% жителів залишаються без світла після ракетної атаки (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Віталія Кличка.

"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. В зв'язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", - написав він.

Тим часом у столиці тепло- та водопостачання функціонує у штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень.

Нагадаємо, у Києві постраждали троє людей внаслідок ворожої атаки.

До того ж, було пошкоджено декілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

Тим часом сили ППО знищили 16 ракет над Києвом.

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Київвідключеня світлаЕлектроенергія