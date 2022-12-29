В Киеве 40% жителей остаются без света после ракетной атаки

"40% потребителей столицы после ракетной атаки - без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - написал он.

Между тем, в столице тепло- и водоснабжение функционирует в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных.

Напомним, в Киеве пострадали три человека в результате вражеской атаки.

К тому же были повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка.

Тем временем силы ПВО уничтожили 16 ракет над Киевом.

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