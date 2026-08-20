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У Києві 40 тисяч осель залишаються без світла після масованої атаки РФ

09:20 20.08.2026 Чт
1 хв
Чи відомо, коли відновлять електропостачання?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві 40 тисяч осель залишаються без світла після масованої атаки РФ (Getty Images)

Після масованої атаки Росії вночі 20 серпня 40 тисяч осель у Києві залишаються без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні внаслідок масованої атаки ворога частина Києва залишилась без електропостачання.

Енергетикам вдалося повернути світло для 50 тисяч родин за резервними схемами. Ще близько 40 000 осель наразі без електроенергії.

"Щойно військові та рятувальники нададуть дозвіл, енергетики розпочнуть ремонт пошкодженого обладнання", - додали у ДТЕК.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила комбіновану атаку балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками на Київ та область. У столиці та Броварах є загиблі й десятки постраждалих, пошкоджено житлові будинки, склади та об'єкти критичної інфраструктури.

Частина Святошинського та Солом'янського районів Києва залишилася без електропостачання після нічної атаки Росії на столицю.

Також у Броварській громаді через удар РФ сталася аварія на об'єктах електропостачання.

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ДТЕКОбстріл КиєваВійна в УкраїніВідключеня світла