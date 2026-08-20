У Києві 40 тисяч осель залишаються без світла після масованої атаки РФ

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила комбіновану атаку балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками на Київ та область. У столиці та Броварах є загиблі й десятки постраждалих, пошкоджено житлові будинки, склади та об'єкти критичної інфраструктури.

Частина Святошинського та Солом'янського районів Києва залишилася без електропостачання після нічної атаки Росії на столицю.

Також у Броварській громаді через удар РФ сталася аварія на об'єктах електропостачання.