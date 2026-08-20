В Киеве 40 тысяч домов остаются без света после массированной атаки РФ

Сегодня в результате массированной атаки врага часть Киева осталась без электроснабжения.

Энергетикам удалось вернуть свет для 50 тысяч семей по резервным схемам. Еще около 40 000 домов без электроэнергии.

"Только что военные и спасатели разрешат, энергетики начнут ремонт поврежденного оборудования", - добавили в ДТЭК.