В Киеве 40 тысяч домов остаются без света после массированной атаки РФ

После массированной атаки России ночью 20 августа 40 тысяч домов в Киеве остаются без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Сегодня в результате массированной атаки врага часть Киева осталась без электроснабжения.
Энергетикам удалось вернуть свет для 50 тысяч семей по резервным схемам. Еще около 40 000 домов без электроэнергии.
"Только что военные и спасатели разрешат, энергетики начнут ремонт поврежденного оборудования", - добавили в ДТЭК.
Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила комбинированную атаку баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками на Киев и область. В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших, повреждены жилые дома, склады и объекты критической инфраструктуры.
Часть Святошинского и Соломенского районов Киева осталась без электроснабжения после ночной атаки России на столицу.
Также в Броварской общине из-за удара РФ произошла авария на объектах электроснабжения.