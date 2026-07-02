У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби через наймасованішу атаку РФ

У Києві п’ятницю, 3 липня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки російських військ на столицю. У місті приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.
За словами мера, у цей день на всіх комунальних будівлях Києва приспустять державні прапори. Також міська влада рекомендувала приспустити прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Крім того, у столиці заборонено проводити будь-які розважальні заходи.
Віталій Кличко також повідомив, що пошуково-рятувальна операція у пошкодженому житловому будинку в Дарницькому районі триває. Під завалами рятувальники продовжують шукати людей.
За останніми даними, внаслідок російської атаки загинули 13 людей.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ від початку повномасштабної війни. Ворог одночасно застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.
У столиці зафіксували руйнування та пошкодження більш ніж на 30 локаціях практично в усіх районах міста. Найбільше постраждав Дарницький район, де внаслідок влучання було зруйновано частину дев'ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, підстанція екстреної медичної допомоги, готель і низка інших об'єктів.
За останніми даними, внаслідок атаки близько 90 людей отримали поранення.