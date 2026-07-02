У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби через наймасованішу атаку РФ

За словами мера, у цей день на всіх комунальних будівлях Києва приспустять державні прапори. Також міська влада рекомендувала приспустити прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, у столиці заборонено проводити будь-які розважальні заходи.

Віталій Кличко також повідомив, що пошуково-рятувальна операція у пошкодженому житловому будинку в Дарницькому районі триває. Під завалами рятувальники продовжують шукати людей.

За останніми даними, внаслідок російської атаки загинули 13 людей.

Атака на Київ 2 липня

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ від початку повномасштабної війни. Ворог одночасно застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.