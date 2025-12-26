UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В Києві 27 грудня продовжать вимикати світло: в ДТЕК показали графіки

Ілюстративне фото: відключення в Києві 27 грудня продовжаться (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві 27 грудня будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Найбільше відключення складе шість годин поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: графіки відключень на 27 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Як будуть відключати світло в Києві 27 грудня:

  • 1.1 черга - світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 21:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00, та з 17:30 до 22:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30 та з 10:30 до 14:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30 та з 10:30 до 14:30;

Фото: ДТЕК

Зазначимо, що загалом по Україні 27 грудня продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Графіки будуть актуальні для більшості регіонів.

В Держенергонагляді пояснили, що в Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні. Графіки впровадили через значні пошкодження мереж після ударів Росії.

Покращити ситуацію з відключеннями в "Укренерго" пообіцяли вже після Різдва. Станом на поточний момент найгірша ситуація зі світлом - в Одеській області, а також на контрольованих територіях Донеччини та у прифронтових регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВідключеня світлаГрафіки відключення світлаДТЕК