UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві 21 листопада закриють один із виходів метро "Хрещатик": який саме та чому

Фото: 21 листопада у Києві закриють один із виходів метро "Хрещатик" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Вранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" частково змінять роботу одного з вестибюлів через державні заходи до Дня Гідності та Свободи.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міській державну адміністрацію (КМДА).

Що саме змінюється

Повідомляється, що тимчасово не працюватиме вестибюль №3 - вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Обмеження діятимуть у період з 5:37 до 11:00.

Що працюватиме у звичайному режимі

У КМДА зазначають, що вестибюлі №1 і №2, а також пересадковий вузол "Майдан Незалежності" - "Хрещатик" у п’ятницю працюватимуть у звичайному режимі. У разі оголошення сигналу повітряної тривоги всі вестибюлі станції будуть відчинені на вхід без винятків.

"Просимо пасажирів враховувати ці зміни та завчасно планувати маршрути", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві зареєстрували петицію з пропозицією щодня о 9:00 на хвилину зупиняти поїзди метро для вшанування загиблих унаслідок війни. Ініціатор хоче, щоб у цей час у вагонах і на станціях лунали оголошення про хвилину мовчання.

Також ми писали, що під час оголошення повітряної тривоги у Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Автобуси №22 та №91 у цей період працюватимуть за зміненими маршрутами (22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т) залежно від того, де перебуватимуть на момент тривоги. Маршрути автобусів із лівого на правий берег залишаються без змін.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївХрещатик МетроДень Гідності та Свободи