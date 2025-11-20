В Киеве 21 ноября закроют один из выходов метро "Крещатик": какой именно и почему

Утром 21 ноября на станции метро "Крещатик" частично изменят работу одного из вестибюлей из-за государственных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Сообщается, что временно не будет работать вестибюль №3 - выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни. Ограничения будут действовать в период с 5:37 до 11:00.
В КГГА отмечают, что вестибюли №1 и №2, а также пересадочный узел "Майдан Независимости" - "Крещатик" в пятницу будут работать в обычном режиме. В случае объявления сигнала воздушной тревоги все вестибюли станции будут открыты на вход без исключений.
"Просим пассажиров учитывать эти изменения и заблаговременно планировать маршруты", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве зарегистрировали петицию с предложением ежедневно в 9:00 на минуту останавливать поезда метро для чествования погибших в результате войны. Инициатор хочет, чтобы в это время в вагонах и на станциях звучали объявления о минуте молчания.
Также мы писали, что во время объявления воздушной тревоги в Киеве временно будут ограничивать движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Это будет касаться как частных авто, так и общественного транспорта. Автобусы №22 и №91 в этот период будут работать по измененным маршрутам (22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т) в зависимости от того, где будут находиться на момент тревоги. Маршруты автобусов с левого на правый берег остаются без изменений.