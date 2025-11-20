ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві 21 листопада закриють один із виходів метро "Хрещатик": який саме та чому

Четвер 20 листопада 2025 18:04
UA EN RU
У Києві 21 листопада закриють один із виходів метро "Хрещатик": який саме та чому Фото: 21 листопада у Києві закриють один із виходів метро "Хрещатик" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Вранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" частково змінять роботу одного з вестибюлів через державні заходи до Дня Гідності та Свободи.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міській державну адміністрацію (КМДА).

Що саме змінюється

Повідомляється, що тимчасово не працюватиме вестибюль №3 - вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Обмеження діятимуть у період з 5:37 до 11:00.

Що працюватиме у звичайному режимі

У КМДА зазначають, що вестибюлі №1 і №2, а також пересадковий вузол "Майдан Незалежності" - "Хрещатик" у п’ятницю працюватимуть у звичайному режимі. У разі оголошення сигналу повітряної тривоги всі вестибюлі станції будуть відчинені на вхід без винятків.

"Просимо пасажирів враховувати ці зміни та завчасно планувати маршрути", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві зареєстрували петицію з пропозицією щодня о 9:00 на хвилину зупиняти поїзди метро для вшанування загиблих унаслідок війни. Ініціатор хоче, щоб у цей час у вагонах і на станціях лунали оголошення про хвилину мовчання.

Також ми писали, що під час оголошення повітряної тривоги у Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Автобуси №22 та №91 у цей період працюватимуть за зміненими маршрутами (22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т) залежно від того, де перебуватимуть на момент тривоги. Маршрути автобусів із лівого на правий берег залишаються без змін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Хрещатик Метро День Гідності та Свободи
Новини
Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз
Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті