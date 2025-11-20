У Києві 21 листопада закриють один із виходів метро "Хрещатик": який саме та чому
Вранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" частково змінять роботу одного з вестибюлів через державні заходи до Дня Гідності та Свободи.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міській державну адміністрацію (КМДА).
Що саме змінюється
Повідомляється, що тимчасово не працюватиме вестибюль №3 - вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Обмеження діятимуть у період з 5:37 до 11:00.
Що працюватиме у звичайному режимі
У КМДА зазначають, що вестибюлі №1 і №2, а також пересадковий вузол "Майдан Незалежності" - "Хрещатик" у п’ятницю працюватимуть у звичайному режимі. У разі оголошення сигналу повітряної тривоги всі вестибюлі станції будуть відчинені на вхід без винятків.
"Просимо пасажирів враховувати ці зміни та завчасно планувати маршрути", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві зареєстрували петицію з пропозицією щодня о 9:00 на хвилину зупиняти поїзди метро для вшанування загиблих унаслідок війни. Ініціатор хоче, щоб у цей час у вагонах і на станціях лунали оголошення про хвилину мовчання.
Також ми писали, що під час оголошення повітряної тривоги у Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Автобуси №22 та №91 у цей період працюватимуть за зміненими маршрутами (22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т) залежно від того, де перебуватимуть на момент тривоги. Маршрути автобусів із лівого на правий берег залишаються без змін.