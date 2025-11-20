У Києві 21 листопада закриють один із виходів метро "Хрещатик": який саме та чому

Вранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" частково змінять роботу одного з вестибюлів через державні заходи до Дня Гідності та Свободи.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міській державну адміністрацію (КМДА).

Що саме змінюється

Повідомляється, що тимчасово не працюватиме вестибюль №3 - вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Обмеження діятимуть у період з 5:37 до 11:00.

Що працюватиме у звичайному режимі

У КМДА зазначають, що вестибюлі №1 і №2, а також пересадковий вузол "Майдан Незалежності" - "Хрещатик" у п’ятницю працюватимуть у звичайному режимі. У разі оголошення сигналу повітряної тривоги всі вестибюлі станції будуть відчинені на вхід без винятків.

"Просимо пасажирів враховувати ці зміни та завчасно планувати маршрути", - йдеться у повідомленні.