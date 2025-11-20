В Киеве 21 ноября закроют один из выходов метро "Крещатик": какой именно и почему

Утром 21 ноября на станции метро "Крещатик" частично изменят работу одного из вестибюлей из-за государственных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Что именно меняется

Сообщается, что временно не будет работать вестибюль №3 - выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни. Ограничения будут действовать в период с 5:37 до 11:00.

Что будет работать в обычном режиме

В КГГА отмечают, что вестибюли №1 и №2, а также пересадочный узел "Майдан Независимости" - "Крещатик" в пятницу будут работать в обычном режиме. В случае объявления сигнала воздушной тревоги все вестибюли станции будут открыты на вход без исключений.

"Просим пассажиров учитывать эти изменения и заблаговременно планировать маршруты", - говорится в сообщении.