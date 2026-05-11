У Києві до 14 травня обмежили рух на мосту Патона: що трапилося та де не проїхати

У Києві на мосту імені Євгена Патона тимчасово частково обмежать рух транспорту. Причиною стали невідкладні ремонтні роботи після виявлення дефекту конструкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Головне:
Рух транспорту частково обмежать у першій смузі в напрямку з лівого на правий берег.
У КМДА уточнили, що під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна.
Через це виникла потреба терміново провести ремонт пошкодженої ділянки, щоб не допустити подальшого руйнування конструкції та можливого утворення провалу.
У КП "Київавтошляхміст" зазначили, що за попередньою оцінкою пошкодження має локальний характер і наразі не впливає на загальний технічний стан мосту.
Втім, фахівці наголошують, що дефект потребує оперативного усунення.
За попередніми даними, ремонтні роботи на мосту Патона триватимуть орієнтовно до 14 травня.
У комунальному підприємстві просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом.
