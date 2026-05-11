В Киеве до 14 мая ограничили движение на мосту Патона: что случилось и где не проехать

В Киеве на мосту имени Евгения Патона временно частично ограничат движение транспорта. Причиной стали неотложные ремонтные работы после обнаружения дефекта конструкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Главное:
Движение транспорта частично ограничат в первой полосе в направлении с левого на правый берег.
В КГГА уточнили, что во время планового технического осмотра специалисты обнаружили дефект деформационного шва закрытого типа бетонных плит мостового полотна.
Из-за этого возникла необходимость срочно провести ремонт поврежденного участка, чтобы не допустить дальнейшего разрушения конструкции и возможного образования провала.
В КП "Киевавтодормост" отметили, что по предварительной оценке повреждения имеет локальный характер и пока не влияет на общее техническое состояние моста.
Впрочем, специалисты отмечают, что дефект требует оперативного устранения.
По предварительным данным, ремонтные работы на мосту Патона продлятся ориентировочно до 14 мая.
В коммунальном предприятии просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по городу.
