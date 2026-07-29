У Києві з 1 серпня може подорожчати проїзд у маршрутках: перевізники назвали нові тарифи

Головне: З 1 серпня у Києві може подорожчати проїзд у маршрутках.

у Києві може подорожчати проїзд у маршрутках. Маршрутки, де проїзд коштував 20 гривень , планують підняти тариф до 25 гривень, а на маршрутах із тарифом 10 гривень вартість зросте до 20 гривень .

, планують підняти тариф до а на маршрутах із тарифом вартість зросте до . Перевізники пояснюють підвищення подорожчанням пального, дефіцитом водіїв та зростанням витрат на обслуговування транспорту.

Вартість проїзду може зрости

"З 1 серпня у Києві може зрости вартість маршруток. Ми планували підняти ціну ще з 15-го липня, але поки цього не робили, бо тоді здорожчав громадський транспорт. А відтоді за останні 15 днів вартість пального зросло на 15 гривень. Тому ми вже вимушені підняти вартість з 1 серпня", - розповів він.

Також він наголосив, що ті маршрутки, які раніше коштували по 20 гривень, тепер матимуть нову ціну проїзду - 25 гривень. А ті, що були по 10 гривень - тепер коштуватимуть 20.

При цьому Мойсеєнко наголосив, що остаточне рішення мають ухвалити 30 липня.

Чому перевізники підвищують тарифи

Раніше Мойсеєнко у коментарі РБК-Україна пояснював, що рішення переглянути вартість проїзду пов'язане не лише зі здорожчанням пального. На роботу перевізників також впливають кадровий дефіцит, проблеми з організацією перевезень та зростання експлуатаційних витрат.

Він зазначив, що у Києві практично немає маршрутів, де не відчувався б брак водіїв. Ситуацію, за його словами, ускладнили зміни до законодавства, які набули чинності з 1 червня та зробили складнішим бронювання водіїв від мобілізації.

Крім того, частина працівників не хоче виходити на маршрути, що проходять через блокпости, через ризик затримок і труднощів із проїздом. Це створює додаткові проблеми для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту.

Ще одним фактором стало подорожчання запчастин, мастильних матеріалів та інших витратних ресурсів через зростання курсу долара. За словами перевізників, це суттєво збільшило собівартість пасажирських перевезень і змусило переглянути тарифи.