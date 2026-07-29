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В Киеве с 1 августа может подорожать проезд в маршрутках: перевозчики назвали новые тарифы

17:36 29.07.2026 Ср
2 мин
Почему снова растут цены на проезд?
aimg Василина Копытко
Проезд в большинстве маршруток будет стоить 25 гривен (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве с 1 августа может вырасти стоимость проезда в маршрутных такси. Перевозчики объясняют это подорожанием горючего, дефицитом водителей и ростом расходов на обслуживание транспорта.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко.

Главное:

  • С 1 августа в Киеве подорожает проезд в маршрутках.
  • Маршрутки, где проезд стоил 20 гривен, планируют поднять тариф до 25 гривен, а на маршрутах с тарифом 10 гривен стоимость вырастет до 20 гривен.
  • Перевозчики объясняют повышение подорожанием горючего, дефицитом водителей и ростом расходов на обслуживание транспорта.

Стоимость проезда может вырасти

"С 1 августа в Киеве может вырасти стоимость маршруток. Мы планировали поднять цену еще с 15 июля, но пока этого не делали, потому что тогда подорожал общественный транспорт. А с тех пор за последние 15 дней стоимость горючего выросла на 15 гривен. Поэтому мы уже вынуждены поднять стоимость с 1 августа", - рассказал он.

Также он подчеркнул, что те маршрутки, которые раньше стоили по 20 гривен, теперь будут иметь новую цену проезда - 25 гривен. А те, что были по 10 гривен, теперь будут стоить 20.

При этом Моисеенко подчеркнул, что окончательное решение должно быть принято 30 июля.

Почему перевозчики повышают тарифы

Ранее Моисеенко в комментарии РБК-Украина объяснял, что решение пересмотреть стоимость проезда связано не только с подорожанием топлива. На работу перевозчиков влияют также кадровый дефицит, проблемы с организацией перевозок и рост эксплуатационных расходов.

Он отметил, что в Киеве практически нет маршрутов, где бы не ощущалась нехватка водителей. Ситуацию, по его словам, осложнили изменения в законодательство, которые вступили в силу с 1 июня и усложнили бронирование водителей от мобилизации.

Кроме того, часть работников не хочет выходить на маршруты, проходящие через блокпосты, из-за риска задержек и трудностей с проездом. Это создает дополнительные проблемы для обеспечения устойчивой работы общественного транспорта.

Еще одним фактором стало удорожание запчастей, смазочных материалов и других расходных ресурсов из-за роста курса доллара. По словам перевозчиков, это значительно увеличило себестоимость пассажирских перевозок и заставило пересмотреть тарифы.

Повышение стоимости проезда в Киеве

Напомним, что с 15 июля в Киеве выросла стоимость проезда в коммунальном транспорте: метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере до 30 гривен.

Те поездки, которые пассажиры успели приобрести по 8 грн, можно использовать до середины сентября. Система льгот осталась без изменений.

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