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В Киеве звучат сирены гражданской обороны

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 07:26
В Киеве звучат сирены гражданской обороны Фото: в Киеве слышны сирены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В Киеве слышны сирены гражданской обороны. Их слышно в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова очевидцев.

Судя по сообщениям в сети, сирены слышны на Правом берегу столицы и в районе железнодорожного вокзала.

Напомним, что сегодня во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Перед взрывами Путин объявил войну Украине. Он назвал это спецоперацией.

Также сообщалось, что жителей Киева просят оставаться дома. Об этом заявил мэр столицы.

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