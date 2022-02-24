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Оставайтесь дома, - Кличко сделал обращение к киевлянам

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 07:11
Оставайтесь дома, - Кличко сделал обращение к киевлянам Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Мэр Киева Виталий Кличко сделал обращение к жителям столицы. По его словам, сейчас очень важно сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Киева.

"Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас - паника. Не теряем выдержку", - пишет Кличко.

Он отметил, что все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, должны оставаться дома.

"Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища", - говорится в сообщении.

Он добавил, что городские власти остаются в столице.

"Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!", - написал мэр.

Напомним, что Путин объявил войну Украине. Он назвал это спецоперацией.

Также сообщалось, что во многих городах Украины прогремели взрывы. Они начались сразу после обращения Путина к россиянам.

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