Оставайтесь дома, - Кличко сделал обращение к киевлянам

Мэр Киева Виталий Кличко сделал обращение к жителям столицы. По его словам, сейчас очень важно сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Киева.

"Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас - паника. Не теряем выдержку", - пишет Кличко.

Он отметил, что все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, должны оставаться дома.

"Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища", - говорится в сообщении.

Он добавил, что городские власти остаются в столице.

"Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!", - написал мэр.