У Києві звучать сирени цивільної оборони
Фото: у Києві чути сирени (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві чути сирени цивільної оборони. Їх чутно в декількох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова очевидців.
Судячи з повідомлень в мережі, сирени чутні на правому березі столиці і в районі залізничного вокзалу.
Нагадаємо, що сьогодні в багатьох українських містах пролунали вибухи. Їх чули в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах.
Перед вибухами Путін оголосив війну Україні. Він назвав це спецоперацією.
Також повідомлялося, що жителів Києва просять залишатися вдома. Про це заявив мер столиці.