В Киеве не нашли взрывчатку на железнодорожном вокзале

Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Как отмечается, никаких опасных устройств не обнаружено

"В 17:40 специальные службы закончили проверять объект. Никаких опасных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Пока Центральный железнодорожный вокзал в городе Киеве работает в штатном режиме.

Напомним, вечером 27 января поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, в связи с чем проводилась эвакуация персонала и пассажиров. Проверку территории проводили взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Ранее сообщалось, что 23 декабря 2019 года поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Тогда сотрудники и пассажиры вокзала были эвакуированы. Поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

Кроме того, 24 января поступило анонимное сообщение о заминировании центральных станций метрополитена. В связи с этим временно были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".