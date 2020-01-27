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В Киеве эвакуируют Центральный ж/д вокзал из-за сообщения о минировании

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 16:42
В Киеве эвакуируют Центральный ж/д вокзал из-за сообщения о минировании
Фото: Центральный ж/д вокзал в Киеве (РБК-Украина)

Вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители

В Киеве в понедельник вечером, 27 января, поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала, в связи с чем проводится эвакуация персонала и пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Как сообщается, вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. "Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

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Опубліковано Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Понеділок, 27 січня 2020 р.

Напомним, 23 декабря 2019 года поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Тогда сотрудники и пассажиры вокзала были эвакуированы. Поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

Кроме того, 24 января поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена. В связи с этим временно были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Никаких взрывоопасных предметов не нашли. Впоследствии "подземка" возобновила работу в штатном режиме.

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