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В Киеве "заминировали" центральные станции метро

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 18:20
В Киеве "заминировали" центральные станции метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители проводят поочередно проверку станций

В Киеве в пятницу вечером, 24 января, поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

Как сообщается, правоохранители проводят поочередно проверку станций с временным закрытием. В связи с этим временно закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Напомним, 10 января в Киеве из-за анонимного звонка о минировании станцию метро "Майдан Независимости" и пересадку на "Крещатик" закрыли на вход и выход. На территории метро проводили проверку.

Кроме того, 30 декабря в Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". Правоохранители получили анонимный звонок о заминировании станции метро "Крещатик". В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

Добавим, что Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование. Предлагается установить в качестве обязательного дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины.

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