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У Києві від завтра обмежать в'їзд вантажівок

Новини » Транспорт     17.05.2020 - 16:55
У Києві від завтра обмежать в'їзд вантажівок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятиме по 3 години вранці та ввечері

У Києві з понеділка, 18 травня, почне діяти обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту. Обмеження діятиме по декілька годин у ранковий та вечірній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними КМДА, від завтра на чотирьох в'їздах до Києва встановлюється обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту. Мова йде про Житомирське, Бориспільське, Одеське та Гостомельське шосе.

Зазначається, що обмеження діятиме у ранкові та вечірні години: з 7:00 до 10:00, та з 17:00 до 20:00.

"Таке обмеження необхідне, щоб зменшити навантаження на дороги Києва у години пік та стабілізувати трафік на період дії карантинних обмежень та до повного відновлення роботи громадського транспорту", - пояснили в КМДА.

Нагадаємо, раніше на брифінгу мер столиці Віталій Кличко анонсував введення обмежень на в'їзд вантажівок до Києва. Кличко заявляв, що обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту будуть діяти до повного відновлення громадського транспорту.

Також РБК-Україна писало, що в КМДА анонсували збільшення кількості рейсів громадського транспорту в Києві. В КМДА обіцяли з 12 травня запустити додаткові рейси з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КМДАКиївгрузовикограничение движения
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