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В Киев ограничат въезд для грузовиков с 18 мая

Новости » Общество     15.05.2020 - 12:10
В Киев ограничат въезд для грузовиков с 18 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения введены из-за сложной транспортной ситуации в столице

В Киеве ограничили въезд грузового транспорта с 18 мая. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил городской глава, ограничения будут действоать с 7:00 до 10:00, а также с 17:00 до 20:00 для стабилизации трафика в городе.

"Поскольку в городе сложная транспортам ситуация, мы ужесточаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Так с 18 транспорта ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00 утра, вечером с 17:00 до 20:00. Это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки. Ограничения будут действовать до полного восстановления работы пассажирского транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта", - заявил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что киевская власть планирует восстановить работу транспорта в обычном режиме в рамках ослабления карантина после 22 мая. При этом восстановление будет происходить постепенно.

Также днями Кличко обратился к премьер-министру Украины с просьбой возобновить работу метрополитена с 25 мая. По его словам, в условиях, когда люди начинают возвращаться на работу в рамках ослабления карантина, без метро столицу ждет транспортный коллапс.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКиевтранспортгрузовикограничение
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