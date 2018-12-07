В Киеве завтра закроют движение через тоннель в направлении станции "Почайна"

Фото: тоннель на вул. А. Телиги (google.com.ua/maps)

Тоннель на ул. Телиги будет закрыт 8 декабря до 15:00

В Киеве в субботу, 8 декабря, закроют движение по тоннелю на вул. Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что перекрытие тоннеля связано с электромонтажными работами на этом участке. По информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение по тоннелю будет закрыто 8 декабря с 8:30 до 15:00.

Напомним, сегодня, 7 декабря 2018, в Киеве предусмотрено ограничение движения транспорта в связи с визитом президента Литвы дали Грибаускайте. Ограничения в движении продлятся с восьми утра до 18:00. Движение будет ограничено на более 15 улиц столицы.

Ранее сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.