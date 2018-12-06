У Києві завтра можуть обмежити рух транспорту через візит Грибаускайте

Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження у русі можливі з восьмої години ранку до 18:00

У Києві завтра, 7 грудня 2018 року, можуть обмежити рух транспорту через візит президента Литви Далі Грибаускайте. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, обмеження у русі можливі з восьмої години ранку до 18:00 на:

проспекті Миколи Бажана;

Столичному Шосе;

Парковій дорозі;

бульварі Дружби Народів;

вул. Бойчука;

вул. Звіринецька;

вул. Буслівська;

вул. Лаврська;

вул. М. Грушевського;

вул. Шовковична;

вул. Інститутська;

Володимирському узвозі;

вул. Петра Сагайдачного;

вул. Ігорівська;

вул. Набережно-Хрещатицька;

вул. Боричів Тік.

Киян просять із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Литви Даля Грібаускайте відвідає Україну 7 грудня 2018 року. У рамках візиту заплановані її переговори з президентом України Петром Порошенком у рамках засідання Ради президентів України і Литви та підписання низки двосторонніх документів.

Також повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят. Рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року.