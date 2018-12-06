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У Києві завтра можуть обмежити рух транспорту через візит Грибаускайте

Новини » Інфраструктура    06.12.2018 - 17:54
У Києві завтра можуть обмежити рух транспорту через візит Грибаускайте
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження у русі можливі з восьмої години ранку до 18:00

У Києві завтра, 7 грудня 2018 року, можуть обмежити рух транспорту через візит президента Литви Далі Грибаускайте. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, обмеження у русі можливі з восьмої години ранку до 18:00 на:

  • проспекті Миколи Бажана;
  • Столичному Шосе;
  • Парковій дорозі;
  • бульварі Дружби Народів;
  • вул. Бойчука;
  • вул. Звіринецька;
  • вул. Буслівська;
  • вул. Лаврська;
  • вул. М. Грушевського;
  • вул. Шовковична;
  • вул. Інститутська;
  • Володимирському узвозі;
  • вул. Петра Сагайдачного;
  • вул. Ігорівська;
  • вул. Набережно-Хрещатицька;
  • вул. Боричів Тік.

Киян просять із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Литви  Даля Грібаускайте відвідає Україну 7 грудня 2018 року. У рамках візиту заплановані її переговори з президентом України Петром Порошенком у рамках засідання Ради президентів України і Литви та підписання низки двосторонніх документів.

Також повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят. Рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року.

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