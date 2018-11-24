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В центре Киева ограничили движение транспорта в связи с новогодними праздниками

Новости » Общество    24.11.2018 - 08:00
В центре Киева ограничили движение транспорта в связи с новогодними праздниками
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничение движения будет действовать до 24 января

В центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта из-за подготовки и празднования новогодних праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что ограничение движения будет действовать до 24 января.

По данным КГГА, в субботу начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта "Страна северного сияния" к новогодним праздникам.

Уточняется, что движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года. Также 19, 23, 24, 25 и 31 декабря, а также 1 и 7 января планируется запрет движения всех видов транспортных средств по Владимирскому проезду. В субботние, воскресные и праздничные дни планируется открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты общественного транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Кроме того, в новогоднюю ночь планируется продолжить работу пассажирского транспорта на три часа, фуникулер перевести в круглосуточный режим.

Напомним, в центре Киева из-за мероприятий по случаю годовщины Голодомора 23-24 ноября будет ограничено движение транспорта. 

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