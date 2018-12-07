У Києві завтра закриють рух по тунелю в напрямку станції "Почайна"

Фото: тунель на вул. О. Теліги (google.com.ua/maps)

Тунель на вул. Теліги буде закрито 8 грудня до 15:00

У Києві в суботу, 8 грудня, закриють рух по тунелю на вул. Олени Теліги в напрямку станції метро "Почайна". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що перекриття тунелю пов'язане із електромонтажними роботами на цій ділянці. За інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", рух по тунелю буде закрито 8 грудня з 8:30 до 15:00.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня 2018, у Києві передбачено обмеження руху транспорту у зв'язку з візитом президента Литви Далі Грибаускайте. Обмеження у русі триватимуть з восьмої години ранку до 18:00. Рух буде обмежено на понад 15 вулицях столиці.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят. Рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року.